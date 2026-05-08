◇米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック第1日（2026年5月7日サウスカロライナ州デューンズ・ゴルフ＆ビーチクラブ＝7347ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、中島啓太（25＝フリー）が6バーディー、ボギーなしの65をマークし2位で発進した。トップとは1打差。金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は4バーディー、1ボギーの68で回り17位。平田憲聖（25＝ELECOM）は3バーディー、1ダブルボギーの70で回り42位だ