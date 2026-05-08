フリーアナウンサーの神田愛花（45）が7日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身の“前世”について語った。神田のエッセイ「わたしとピンクと、時々NY」にちなんで、ニューヨークが好きな理由について、MCの大沢あかねから質問される場面が。「ニューヨークで初めてタイムズスクエアに降り立ったときに圧巻だったんですよ」と答えた。「刺激と落ち着きを感じた」と切り出し「決定的