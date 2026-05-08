タレントの稲村亜美（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。“肩出し”大阪満喫ショットを公開した。「大阪旅行京セラドームもいったよ」とつづり、肩出しトップス姿などで大阪旅行を楽しんでいるショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「かわいすぎ」「めちゃくちゃ綺麗です」「お美しい！！」「あみちゃん、肌がすごくキレイ」「大人のオンナ」「ホンマもんに綺麗っすね」「美人だし綺麗で可愛い」