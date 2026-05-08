元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が8日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故についてコメントした。福島県警は7日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで、バスを運転していた無職の男（68）＝新潟県胎内市＝を逮捕した。容疑を認めている。「速度の見極めが甘かっ