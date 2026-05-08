大相撲の横綱大の里、大関安青錦が10日から始まる夏場所を休場することが8日、決まった。大の里は左肩痛で調整が遅れていた。休場は2場所連続。かど番の安青錦は左足首などを痛めており、負け越せば来場所は関脇に転落する。