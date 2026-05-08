【ジュネーブ＝船越翔、ブリュッセル＝上杉洋司】大西洋航行中のクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いでいる問題で、世界保健機関（ＷＨＯ）は７日、感染疑いのあった２人に陽性反応があり、感染者は計５人となったと発表した。ウイルスの潜伏期間は最大６週間にわたるとし、「感染者は増える可能性がある」と指摘している。ＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長は７日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっている