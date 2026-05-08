日経平均株価は過去最大の上げ幅となったきのうから一転、下落して取り引きを開始しました。【映像】日経平均株価の動き日経平均株価は取引開始から値下がりし、一時、500円以上、下げ幅を拡大しました。市場関係者によりますと、アメリカ市場でハイテク株が下落したことや、アメリカとイランの停戦合意への期待が後退していることが要因だということです。また、きのうの終値は連休前に比べおよそ3300円高と過去最大の上