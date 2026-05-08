中国はイラン戦争にどのように対応しようとしているのか。習近平国家主席の真意は果たして？王毅外相らが積極的な外交展開2月28日に始まった米国とイスラエルによるイラン軍事攻撃に関し、中国は当初から態度を旗幟鮮明にしていない。中国外務省は3月初め、「米国とイスラエルが国連安保理の承認なしにイランを攻撃したことは国際法に違反する」とし、深い懸念を表明するだけで、イラン情勢への関与には一切触れなかった。だが、4