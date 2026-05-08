イラン外務省のバガイ報道官は5月6日、取材に対して、イランのサッカー代表チームは今夏開催のFIFAワールドカップに出場すると述べました。バガイ報道官は、「FIFAの規定によれば、大会開催国政府はいかなる政治的要素も考慮せずに必要な施設を提供する義務がある」と指摘し、イラン代表チームの大会出場のために適切かつ必要な条件を整えるようFIFAに呼びかけました。大会スケジュールによると、イラン代表は米ロサンゼルスでグル