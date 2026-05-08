水平対向エンジン搭載の「パンダトレノ」風カスタムアフターパーツメーカーのResult Japanが、トヨタのコンパクトスポーツカー「86（ZN6）」を基にした新しいカスタムモデル「NEO86」の完成車を、2026年1月4日に初披露しました。この車両は、同年1月9日から開催された「東京オートサロン2026」の会場でも展示され、多くの来場者から注目を集めました。【画像】超カッコイイ！ これが“新”「NEOハチロク」です！ 画像で見る（5