元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が8日朝、Xを更新。前夜に開設したばかりの自身の公式YouTubeチャンネルのアカウントが消えてしまったことを報告した。森は7日午後10時ごろ「突然ですが、YouTube始めました！！！！本当に突然です笑笑美容のこと、ダイエットについて、日常、旅行など、本当にゆるーーーーく載せていきます。チャンネル登録してくださると嬉しいですよろしくお願い致しますーーーー！！！」