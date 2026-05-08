日本相撲協会は８日、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を両国国技館で開き、２日目までの取組を決めた。横綱・大の里（二所ノ関）は初日、２日目の取組に入らず、休場が決まった。休場は春場所に続いて３度目で、初日からは初めて。また、カド番の大関・安青錦（安治川）も初日、２日目の取組に入らず、休場が決まった。安青錦の休場は初めて。このまま途中出場しなければ、来場所は大関から陥落する