日本相撲協会は８日、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を両国国技館で開き、２日目までの取組を決めた。カド番の大関・安青錦（安治川）は初日、２日目の取組に入らず、休場が決まった。安青錦の休場は初めて。このまま途中出場しなければ、来場所は大関から陥落する。安青錦が大きな決断を下した。１月の初場所で２０年ぶりとなる新大関優勝を果たしたが、初の綱取りに挑んだ春場所中に左足小指を