ドライバーの飛距離を伸ばす簡単な練習法 ドライバーはアッパー軌道で打ちましょう ドライバーで飛距離を出すにはアッパー軌道で打つことが重要です 飛距離が出ない人は、クラブが上から下りてくる時に当たっているためボールが上がりすぎたりスライスになったりします。 女子のチェックポイント 女性は頭が前につっこんだり、上半身が左に動いてしまうことが多い