ドル円理論価格1ドル＝157.57円（前日比-0.22円） 割高ゾーン：158.56より上 現値：156.89 割安ゾーン：156.58より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/07157.79 2026/05/06157.94 2026/05/05158.32 2026/05/04158.57 2026/05/01158.95 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動