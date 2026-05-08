IOC＝国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を受けて続いていたベラルーシの国際大会への参加制限を終了すると発表しました。一方、ロシアに対しては制限を継続します。IOC＝国際オリンピック委員会は7日の声明で、ベラルーシ人選手の国際大会への参加を制限してきた勧告を終了すると明らかにしました。IOCはこれまで、ウクライナへ軍事侵攻するロシアと、その同盟国のベラルーシに国としてのオリンピック参加を認めておら
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