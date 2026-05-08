東計電算が大幅安となっている。７日の取引終了後に６０万株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。一定数量の売却意向があったことを受けて、株式の分布状況の改善や流動性の向上を図るために実施する。分売予定期間は５月１５～１９日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき５０００株