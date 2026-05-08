コロプラは安い。７日取引終了後、上期（２５年１０月～２６年３月）連結決算を発表。売上高は１００億８８００万円（前年同期比２８．２％減）、営業利益は５億３３００万円（同６２．３％減）だった。一部既存タイトルの配信期間長期化に伴う売り上げ逓減が要因。これを嫌気する見方が広がっている。 なお、前年同期に投資有価証券評価損を計上した反動で、純利益段階では大幅なプラスで着地した。 出所：MINKAB