スズデンは大幅に３日続伸し、年初来高値を更新した。７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５１７億円（前期比１２．６％増）、営業利益予想は２４億円（同１５．８％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。同社はＦＡ機器や電設資材を取り扱う技術商社。生成ＡＩ関連の高性能な半導体や最先端メモリなどの需要増加を