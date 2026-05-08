良品計画は反落している。７日の取引終了後に発表した４月度の国内売上高で、既存店及びオンラインストアの売上高は前年同月比３．１％増と４カ月連続で前年実績を上回ったものの、月次業績の好調は想定内との見方が強くこれを好材料視する動きは限定的のようだ。 ３月に実施した無印良品週間による反動減が限定的であり、引き続き衣服・雑貨、生活雑貨及び食品の全ての商品部門で前年実績を上回った。また、会員向けポイン