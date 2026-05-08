元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（44）が8日までに自身のインスタグラムを更新。サングラスを着用した娘・秋本美空（19＝ドレスナーSC）とのドライブ2ショットなどを投稿した。自身のインスタグラムで「帰国して束の間の時間。美空のセレクトソングで移動したよぉお」とサングラスを着用した娘とのドライブ2ショットを投稿した。「ドイツでもそーだったけどセミダブルのベッドに並んで寝るうちらかわちぃ。気合い入