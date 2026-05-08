デートのときは特に問題なかったはずなのに、その後が続かない。そんな“２回目につながらない状態”には共通する行動があります。差が出るのは、デート中の小さな振る舞いです。“会話をその場で完結”させている会話が盛り上がったあと、「楽しかったです」で終わっていませんか？その場で満足しきると、男性の中で関係が完結します。２回目につながる女性は、「あの話、続き気になります」と一言残しているもの。次に会う理由を