下半身の重見えや太見えに悩んでいませんか？その原因は、脂肪よりも“股関節まわりの硬さ”にあるかもしれません。股関節の動きが鈍くなると血流やリンパの流れが滞り、脚のラインもぼやけがちに。そこで“むくみ太りを防ぐ”ために取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【プラサリータ・パードッターナーサナ】です。股関節から全身をゆるめながら巡りを整え、軽やかな下半身印象へ導きます。【STEP１】土台を整える脚を肩幅より広