球団が発表米大リーグ・ドジャースに待望のニュースが飛び込んだ。7日（日本時間8日）、傘下の3Aオクラホマは、ムーキー・ベッツ内野手が8日（同9日）から2日連続でリハビリ出場すると発表。間近に迫る主力の復帰で、ファンからは嬉しい悲鳴が漏れている。33歳のベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦に「3番・遊撃」で先発出場したが、初回の走塁で負傷し早々に退いた。その後、右脇腹の負傷により負傷者リスト（IL）入り