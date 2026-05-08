マット・デイモンが主演を務めるクリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』の公開日が、9月11日に決定。本予告とメインビジュアルが解禁された。【動画】マット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイら豪華俳優陣ずらり『オデュッセイア』本予告本作は、これまで手掛けた作品がアカデミー賞に49回ノミネートされ、18部門で受賞している巨匠クリストファー・ノーランが監督と脚本を務め、ホメロスの原点