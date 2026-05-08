◆米大リーグフィリーズ―アスレチックス（７日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が、本拠のアスレチックス戦の４回に、７試合ぶりの１２号アーチ。ブレーブスのオルソンに次いでリーグ単独２位となった。４回１死、右腕ギンのフルカウントからの外角のシンカーを打球速度１０８・８マイル（約１７５・１キロ）で打ち返すと、角度２１度の弾丸ライナ