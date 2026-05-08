◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）昨年の朝日杯ＦＳの覇者で、前走の皐月賞１３着から巻き返しを狙うカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、２枠４番に決定した。シンザン記念で重賞初制覇を果たして、ルメール騎手と４度目のコンビとなるサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、５枠９番に決まった。また