今季の国内女子ゴルフのメジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」（茨城GC西C=6718ヤード・パー72）が7日に開幕した。【もっと読む】2021年、日刊ゲンダイが懸念していた渋野日向子の“大転落昨年の東コースから、今年は3年ぶりの西コースでの開催となる。注目ホールは大きな池越えの15番パー3。設定はツアー史上最短の98ヤードだが、初日は実測91ヤード。選手が使うクラブは50度〜54度のウエッジ