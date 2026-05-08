【経済ニュースの核心】片山財務相&三村財務官コンビの為替介入に戦略なし 手の内ミエミエの投機筋はむしろ大歓迎という皮肉世界銀行は4月28日に公表した最新の「一次産品市場の見通し」で、中東紛争に起因する最も深刻な混乱が5月に終息した場合の2026年エネルギー価格の上昇率を24％と予想した。紛争が激化し、供給の混乱が予想より長引けば、一次産品価格はさらに上昇する可能性があるとも指摘した。また、北海ブレント