トランプ米大統領が「違法」という結論が出た相互関税の代わりに導入した10％の「グローバル関税」が7日（現地時間）、米貿易裁判所で違法判決を受けた。トランプ大統領は最高裁が2月に相互関税を違法と判決したことを受け、全世界のすべての国に対して一律10％の関税を課した。米国の深刻な国際収支赤字などを理由に最長150日間、最高15％の関税を課すことができるとする通商法122条を根拠とした。これに対し、むしろ米国内の中小