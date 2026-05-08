BLACKPINK（ブラックピンク）のメンバーであるリサが、「2026メットガラ」のアフターパーティーでパレスチナ系モデルのファイ・カドラ（Fai Khadra）と熱くスキンシップを交わす写真が公開され、海外のファンがざわついている。リサは4日、「2026メットガラ」の本イベントに続き、この日深夜のアフターパーティーに出席した。現場で撮影された写真の中で、リサはカドラと肩や頬を寄せ合ってポーズを取っている。この写真はソーシャ