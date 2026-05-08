記事ポイント施設売店の「利用者ニーズと商品構成のズレ」を解消するサービス「FoodPicks Pro」が展開中食品卸の現場知見・販売データ・AIを組み合わせ、滞在シーン別の最適な商品構成を提案初期費用・月額費用なしで利用でき、ヒアリングから継続改善まで一元管理が可能 施設の売店で「買いたいものが見つからない」「なんとなく合わない」と感じた経験は、意外と多くの方にあるのではないでしょうか。その背景には、商品の