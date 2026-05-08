8日午前8時31分ごろ、福島県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県沖で震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度3＝楢葉、富岡（福島）▽震度2＝石巻大街道南、岩沼、山元（宮城）いわき、白河新白河、南相馬、本宮、国見、広野、大熊、双葉、浪江、新地（福島）など▽震度1＝大船渡（岩手）仙台（宮城）米沢林泉寺（山形）福