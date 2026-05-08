福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、現場の指揮にあたった福島県の会津若松地方広域消防本部警防課の青柳誠消防司令長（５６）と山本克治総務主幹（５０）が７日、読売新聞の取材に応じ、事故当時の現場の様子を語った。６日午前７時４０分頃に発生した事故。同消防本部の救助活動は、郡山消防本部から転送された第１報から始まっ