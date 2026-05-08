将棋の第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、挑戦者の糸谷哲郎九段（37）が前日に封じた69手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第3局（生中継中）開幕2連勝で防衛と4連覇へ向けて好発進を遂げた藤井名人か、反撃の初白星を狙う糸谷九段か。復興の象徴としての意味も持つ注目の“能登対局”が再開。糸谷九段が前日に封じたのは