いつもは仲がいい相手なのに、なぜかある時期にイザコザが続いたり、すれ違いや誤解で亀裂が入ったりしたことはありませんか？それは運気的な作用によるものかもしれません。そこで今回は、5月に注意が必要な組み合わせをご紹介します。頭の片隅に入れておくだけで、大きなトラブルや衝突を避けられるはず。【詳細】他の記事はこちら2026年5月に注意が必要な組み合わせは？対人関係において、普段は仲がいいのに、なぜか一時的にう