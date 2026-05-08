チェジュ航空は、日韓線を対象とした「2日間限定セール」を5月7日から8日まで実施する。出発期間は6月1日から7月31日まで。片道総額運賃と設定路線は以下の通り。燃油サーチャージ、諸税込み。一部路線は受託手荷物15キロも含まれる。割引コード「NATSUTABI2605」を入力すると、BASIC・STANDARD運賃が最大15％オフとなる。・ソウル行き広島（12,900円）、大阪/関西（13,070円）、大分（13,230円）、静岡（13,850円）、東京/成田（1