コップやステンレスボトルなどの洗浄に便利な柄付きのスポンジ。底まで洗えるのが利点ですが、保管場所に困ったり、水切りしにくかったりと管理のしにくさを感じることも…。セリアで見つけた『立つスリムキッチンスポンジ』は、自立するタイプで乾燥させやすく、保管も楽ちん！底までしっかり洗えて優秀ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：立つスリムキッチンスポンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）：65.5×139×