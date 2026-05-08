ダイソーの文具売り場で見つけたお洒落な蛍光ペンをご紹介！色も形も大人女子の心をくすぐる、絶妙なアイテムなんです。サイズが小さいので持ち運びラクラク。あまりスペースのないカフェやデスク上での作業もしやすいですよ♪110円（税込）で4色入りとコスパも◎なので、ぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：蛍光ペン（ミニ、四角、4本）価格：￥110（税込）筆記線幅（角芯 約）：4mm販売シ