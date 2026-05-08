アイドルグループ・CANDY TUNEの福山梨乃さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。背中の筋肉がすごい姿を披露しました。【写真】福山梨乃のすごい背筋ショット「てか腹筋もすごそう」福山さんは「背筋強め」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はへそ出しショットで、鍛えられた美しい腹筋があらわになっています。2枚目はバックショットで、筋肉のついた美しい背中です。ファンからは、「やっぱ踊ってる時も体幹イイもんねぇ」