相続の話は、家族であっても切り出しにくい話題です。親が元気なうちに話すと「財産をあてにしている」と思われないか、不安になる人もいるでしょう。一方で、何も話さないまま時間が過ぎると、いざというときに家族が困ることもあります。では、相続の話はどのようなタイミングで始めればよいのでしょうか。 そこで本記事では、家族で相続の話を切り出す適切なタイミングや、親に配慮した伝え方について解説します。