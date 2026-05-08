“イケオジ俳優”へのアップデートが完了した井ノ原快彦さん。現在はtimelesz・佐藤勝利さんと土屋太鳳さんがダブル主演する刑事ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）にレギュラー出演中で、その激シブなビジュアルや円熟した演技が好評を博しています。井ノ原さんが演じているのは移動捜査課の課長。普段は穏やかでひょうひょうと物事を俯瞰しているものの、胸に熱い正義感を秘めており、部下たちの奮闘を