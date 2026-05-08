◆卓球世界選手権団体戦第１０日（７日、英ロンドン）３戦先勝の決勝トーナメントの準決勝で、５７年ぶりの金メダルを目指す世界チームランク４位の日本が対戦する相手が、前回２４年大会銅メダルで世界チームランク７位の台湾に決まった。準々決勝で、２４年パリ五輪男子団体銀メダルで同ランク３位のスウェーデンを３―２で破り、２大会連続でメダルを確定させた。シングルス世界ランク７位の台湾・林繇儒（りん・