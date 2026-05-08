今日8日(金)の関東は、日中は気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日となる所が多いでしょう。一方で、午後は大気の状態が不安定となり、内陸部を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。沿岸部では南よりの風が強まるでしょう。午後はにわか雨や雷雨に注意沿岸部は南よりの風強まる今日8日(金)の関東地方は、日差しの届く所もありますが、雲が広がりやすいでしょう。特に北部や内陸部を中心に大気の状態が不安定となり、局地的に雨