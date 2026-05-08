7日明け方、静岡･藤枝市の自宅で就寝中の妻の首を絞め殺害しようとしたとして74歳の夫が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、静岡･藤枝市に住む無職で74歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は7日午前4時ごろ、自宅で就寝中だった74歳の妻の首を両手で絞め殺害しようとした疑いがもたれています。妻は抵抗したため軽傷で命に別条はないということです。妻が、別居する息子に連絡し消防に通報したことで事件が発