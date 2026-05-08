大ヒット公開中の『アギトー超能力戦争ー』。賀集利樹演じる津上翔一が仮面ライダーアギトに返信する劇中カットが公開。また金子昇の友情出演も明らかとなった。＞＞＞新たに公開された劇中カットをチェック！（写真4点）2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開され