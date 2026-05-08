明石市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的なトラブルについて予防の段階から解決に至るまで対応してくれる法律の専門家です。明石市および周辺エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関でも、弁護士による無料相談を利用することができます。弁護士に相談することで、現在抱えている問題を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったり