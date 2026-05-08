加古川市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルについて予防の段階から解決に至るまで対応してくれる法律の専門家です。加古川市および周辺エリアでは、法律事務所だけでなく、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現在抱えている問題点を整理しやすくなり、解決までの見通しも立てやすく