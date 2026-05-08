沼津市やその周辺で法的トラブルを抱えている場合、弁護士に無料相談ができる窓口を利用しましょう 弁護士は、相続や離婚、交通事故、借金問題など幅広い法的トラブルについて相談できる専門家です。沼津市やその周辺では、弁護士事務所のほか、弁護士会や沼津市役所、市内の法テラスなどで弁護士への無料相談が可能です。弁護士に相談することには「抱えているトラブルの問題点を整理できる」「問題の早期解決を目指せる」とい