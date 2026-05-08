市川市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法律に関する問題について、予防から解決までを支援してくれる専門家です。市川市およびその周辺では、法律事務所に加え、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士へ相談することで、現在抱えている課題を整理できたり、問題解決までの見通しを立てやすくなったりする点がメリットです